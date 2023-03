Rewe-Manager: „Es gibt weiter extrem viele Preiserhöhungen“

Der Gewinn war allerdings rückläufig. Ein Grund sei, dass der Konzern die Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen, Personal und Logistik nicht vollständig an die Kunden weitergegeben habe, betonte Rewe-Chef Lionel Souque. Allein in Deutschland habe das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um die Preissprünge in Grenzen zu halten. Die Konsumenten würden in den Läden zwar Preissteigerungen bemerken, wüssten aber oft nicht, dass die Einkaufspreise prozentual noch stärker gestiegen seien, so Souque.