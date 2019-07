Rewe, Picnic, Amazon-Fresh Lebensmittel-Lieferdienste im Check: Wer ist top, wer einfach nur teuer?

Ursprünglich im Hause Tengelmann gegründet, wechselte Bringmeister im Zuge des Tengelmann-Verkaufs an Edeka den Besitzer. 2018 machte der Dienst von sich reden, als es zu Lieferengpässen in Berlin kam. Gleichzeitig erweiterte Bringmeister sein Angebot um die Kühlschrank-Lieferung: Hierbei können Bringmeister-Mitarbeiter mittels eines digitalen Türschlosses direkt in die Wohnung des Bestellers und die Waren in den Kühlschrank legen. Aufsehen erregte auch eine zeitlich begrenzte Kooperation mit Lufthansa: Fluggäste von und nach München und Berlin konnten im Zuge dieser Testphase während des Flugs bei Bringmeister Lebensmittelbestellungen aufgeben (im Flugzeug oder in einer Lufthansa-Lounge). Ein Plus: Mit Dominique Locher hat Bringmeister einen anerkannten Experten im Beirat: Locher war Mitgründer und Chef von Leshop, dem führenden Schweizer Internet-Supermarkt (der mittlerweile zu Migros gehört). Locher investierte 2018 in Farmy.ch, einen weiteren Lebensmittel-Lieferservice aus der Schweiz, und arbeitet auch noch für Ozon.ru, den führenden russischen Online-Händler. Zuletzt verkündete Bringmeister eine Kooperation mit der Schweizer Einkaufslisten-App Bring. Weder Bringmeister noch Edeka wollten sich auf WirtschaftsWoche-Anfrage zur aktuellen Lage und zu eventuellen Expansionsplänen äußern.