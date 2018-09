Rewe startet E-Food-Offensive Eine Effizienzmaschine namens Scarlet

In Reih und Glied stehen die grün-roten Lieferwagen mit Rewe-Schriftzug vor dem Logistikzentrum am Stadtrand von Köln. Drinnen transportieren Förderbänder graue und rote Transportkörbe direkt zu Mitarbeitern, die die Bestellungen für Rewes Lieferservice packen. Spaghetti und Wein, Gurken und tausende andere Lebensmittel landen in den Körben – und anschließend bei den Kunden in Köln und Umgebung. Wie ein gigantisches Lebensmittelkarussell wirkt die Anlage, die auf den Namen Scarlet 1 getauft wurde. Vor zwei Monaten gab es von hier aus die ersten Testlieferungen. Heute wurde das „Food Fulfillment Center 2.0“, wie Scarlet 1 im Logistikslang heißt, offiziell eröffnet. Mit rund 17.000 Quadratmetern ist es so groß ist wie zweieinhalb Fußballfelder und verfügt über 38 Warenausgangstore.