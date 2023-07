Rewe stellt Handzettel ein So halten es Edeka, Lidl und Kaufland künftig mit dem Papierprospekt

So bewertet Lidl den „Haushaltshandzettel“ als „zentrales Medium unserer Marketingaktivitäten, mit dem wir Kunden über kommende Angebote und neue Produkte informieren.“ In jeder der mehr als 3000 Lidl-Filialen in Deutschland liege ein Prospekt mit Sonderangeboten aus. Außerdem lasse Lidl Papierzettel in ausgewählten Gebieten an potentielle Kunden verteilen.