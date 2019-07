Rezept für neues Wachstum Wie Vorwerk den Thermomix-Boom in China entfachen will

Vorwerk hat sich deshalb ein Konsolidierungsprogramm verordnet. Im Zuge dessen werden in Wuppertal insgesamt 200 von 2500 Stellen in Produktion und Verwaltung abgebaut. Nach den Verhandlungen mit dem Betriebsrat droht bis zu 85 Mitarbeitern die betriebsbedingte Kündigung.



Ein Bestandteil des Effizienzsteigerungsprogramms, bei dem gezielt in Zukunftstechnologien wie Digitalisierung und Softwareentwicklung investiert werden soll, ist auch die Einstellung der Thermomix-Produktion in Wuppertal. Die Fertigung am Firmenhauptsitz war nach Unternehmensangaben 2015 zum Höhepunkt des Thermomix-Hypes aufgebaut worden, um das Stammwerk in Frankreich zu entlasten und die damals langen Wartezeiten für Kunden zu verkürzen. In Wuppertal wurden laut Vorwerk vor allem kleinere Stückzahlen für einzelne Märkte mit anderer Stromspannung oder anderer Steckerform produziert worden. Frankreich soll auch in Zukunft der größte Produktionsstandort bleiben.