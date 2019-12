Ritter Sport in Nicaragua „Wir wollen Kakaoanbau neu denken“

Wie stellen Sie sicher, dass Sie den Ansprüchen auf der Plantage gerecht werden?

Wenn Nachhaltigkeit von Beginn an im Konzept steht, ergeben sich manche Dinge von ganz alleine. Dann kommt eine Monokultur beispielsweise gar nicht erst in Frage. Von Anfang an haben wir beim klassischen Kakaoanbau jeden Schritt dahingehend geprüft, ob es eine bessere, nachhaltigere Variante gibt. So finden sich schnell entsprechende Ansätze. Die Vision, die wir von nachhaltigem Kakaoanbau haben, hat sich natürlich nicht von Anfang an jedem intuitiv erschlossen. Die Mechanisierung des Kakaoanbaus war bis dahin in Nicaragua zum Beispiel völlig unbekannt. Hier die Menschen mitzunehmen und davon zu überzeugen, warum man gewisse Schritte macht, kostete viel Kraft. Der Schulungsbedarf ist sehr hoch. Es ist zum Beispiel absolut keine leichte Aufgabe, gute Traktorfahrer in der Gegend zu bekommen. Das heißt, wir müssen unglaublich viel in die eigene Ausbildung der Mitarbeiter investieren.