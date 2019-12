Ritter Sport in Nicaragua „Wir wollen Kakaoanbau neu denken“

Welche Risiken sind Sie mit diesem Projekt „eigener Kakao“ eingegangen?

Viele! Zum Beispiel, dass wir über hundert Jahre gelernt haben, gute Schokolade herzustellen und zu vermarkten, aber zum Zeitpunkt des Projektstarts 2012 weit davon entfernt waren Kakaobauern zu sein. Aktiv in den Kakaoanbau-Markt einzusteigen und dabei gleich noch in eine der größten Plantagen weltweit zu investieren birgt auch ein großes finanzielles Risiko. Aber das Hauptrisiko liegt in der Herausforderung, die Landwirtschaft heutzutage einfach hat: Schwierige klimatische Bedingungen, die teilst schwere Schwankungen mit sich bringen können. Solche Themen hat man als Industrieunternehmen in der Regel nicht so sehr vor Augen. Ein Unternehmen bricht also aus seiner geschützten Produktionsumgebung, wie wir sie hier in Waldenbuch haben, und taucht ein in die Landwirtschaft.