Ritter-Sports Keine-Schokolade-PR „Ritter Sport hat es geschafft, absolut an die Grenze des Möglichen zu gehen“

Eine Auflösung hatte Ritter Sport ja gar nicht vor.

Stimmt, das ist ein Grenzfall. Auf der einen Seite ist Ritter Sport ganz klar mit einer falschen Behauptung ins Land gezogen – dass man das Produkt, das sie neu rausbringen, nicht Schokolade nennen darf. Ihr Produkt hätte man vermutlich einfach Schokolade nennen können – dann aber wäre der Effekt nicht da gewesen. Ritter Sport hat mit dieser Sachlage gespielt...



...und die Medien an der Nase herumzuführen versucht.

Es war an den Haaren herbeigezogen, aber wurde auch ein cooler Coup, weil so viele in der Berichtserstattung aufsprangen. Das Problem liegt eher auf der journalistischen Seite: Dass die Medien auf die Nummer reingefallen sind und sie so groß gemacht haben, ist eher problematisch.