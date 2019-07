Robus Capital Umstrittener Investor schlägt bei Gerry Weber zu

Dass Robus die Beteiligungen an Hallhuber und Gerry Weber dauerhaft halten will, scheint wenig wahrscheinlich. „Das sind keine Industriekapitäne, sondern Kapitalinvestoren“, heißt es in Finanzkreisen. Bei Gerry Weber soll nun zunächst der von Vorstandschef Johannes Ehling und Insolvenzexperten Christian Gerloff eingeschlagene Sanierungskurs weitergeführt werden. So soll im September eine neue Kollektion in die Läden kommen, die „exakt für die Zielgruppe“ 50 plus zugeschnitten ist, wie Ehling kürzlich im Interview mit der WirtschaftsWoche angekündigt hatte.



Zudem sollen die Kosten weiter sinken. Bis Ende November sollen 146 Gerry-Weber-Filialen in Deutschland schließen. Darunter vor allem Läden, die zu stark vom Standardladenformat von 220 bis 250 Quadratmetern abweichen. Bei den Mietkosten soll das laut Sanierer Gerloff eine Einsparung im zweistelligen Millionen-Bereich bringen. Bei den Personalkosten könne man eine kleine, zweistellige Millionen-Euro-Summe einsparen.