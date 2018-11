Rocket-Internet-Beteiligung Online-Möbelhändler Home24 dämpft Erwartungen

Der Online-Möbelversender Home24 hat den Umsatzdämpfer aus dem Sommer noch nicht verdaut. Das Geschäft zog zwar im dritten Quartal wieder an, das Unternehmen ruderte aber bei seinen Umsatzzielen für das Gesamtjahr zurück. Home24 peilt nun für das Gesamtjahr eine währungsbereinigte Steigerung von mehr als 20 Prozent an, wie die Rocket-Internet-Beteiligung in Berlin mitteilte. Zuvor hatte der Online-Händler rund 30 Prozent in Aussicht gestellt. Doch die Zurückhaltung der Kunden wegen des ungewöhnlich heißen Sommerwetters hatte Home24 zu schaffen gemacht.