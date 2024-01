Und da regen sich die Leute auf, wenn Amazon auf sie zugeschnittene Werbung macht. Mit all den Sonderangeboten, die mitunter in den Supermarkt- und Discounter-Apps durcheinander gewirbelt werden, lockt uns der Handel, unser Ernährungs-Verhalten nach ihnen zu richten.

Und das auch noch kreuz und quer durch Netz und Filialen: Lidl ködert mit Online-Angeboten und mit denen in der Filiale um die Ecke. Rewe auch. Aber bei Lidl ist mir und befreundeten Lidl-App-Nutzern schleierhaft, wie diese Rabatt-Aktionen am Ende auf den Bon kommen. Immerhin: Es klappt. Aber Sie müssen wählerisch sein.