Rossmann vs. Amazon „Ich würde Amazon aufbrechen“

Man sehe inzwischen, dass die „Marktmacht der großen Silicon-Valley-Player immer größer wird“, argumentiert auch Roßmann. Anders als in anderen Branchen würden sich im Zeitverlauf kaum noch zusätzliche Anbieter behaupten können. Vor allem die Folgen des wachsenden Onlinehandels könnten problematisch werden, warnt Roßmann. So hänge das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft zum Teil davon ab, „dass wir lebendige Innenstädte haben, in denen Gastronomie, Kultur und Einzelhandel ineinandergreifen“. Durch den Erfolg des Onlinehandels würde diese Struktur in vielen Klein- und Mittelstädte jedoch gefährdet, sagt Roßmann. „Das hat eine viel größere Dimension, als sich das viele heute vorstellen.“