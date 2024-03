Rot- und Weißwein Warum alkoholfreier Wein für viele Winzer unrentabel ist

Alkohol sei ein Geschmacksträger. Man müsse schauen, wie man die Produkte geschmacklich noch ansprechender gestalte. Die Technik werde sich verbessern. „Die Hochschulen forschen an Verbesserungen der Aromatik und des Geschmacks, das man noch mehr in Richtung Wein kommt“, sagte der Verbandssprecher.



In Richtlinien der EU sei festgelegt, wie alkoholfreier Wein produziert werde. „Da ist das Verfahren definiert und was zugesetzt werden darf.“ Der rechtliche Rahmen sei wichtig gewesen, weil er eine gewisse Qualität garantiere.