Rote Zahlen Deutsche Bahn fährt 2023 wieder tief in die Verlustzone

Nach einer kurzen Erholung 2022 rechnet die Deutsche Bahn in diesem Jahr wieder mit einer Fahrt tief in die roten Zahlen. Im vergangenen Jahr konnte der Verlust unterm Strich zwar auf rund 300 Millionen Euro begrenzt werden, wie Konzernzahlen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorab vorlagen. 2021 waren es noch 911 Millionen Euro gewesen. Vor Zahlung von Steuern und Zinsen für die hohen Schulden stand sogar ein Betriebsgewinn von 1,3 Milliarden Euro zu Buche.