Rote Zahlen: Warenhauskonzern Galeria schrieb 2020 und 2021 hohen Verlust

Galeria-Chef Miguel Müllenbach zeichnete Anfang Oktober in einem Schreiben an die Mitarbeiter ein dramatisches Bild. „Wir werden unseren Weg nur erfolgreich fortsetzen können, wenn es uns gelingt, die Finanzierung von Galeria neu zu strukturieren und dem Unternehmen neues, frisches Kapital zuzuführen“, heißt es in dem Reuters vorliegenden Schreiben.