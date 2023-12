Rotes Meer Huthi-Rebellen greifen Schiff von Hapag-Lloyd an

Die deutschen Reeder fordern Deutschland und die EU zu Schutzmaßnahmen gegen Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer auf. „Deutschland und die Europäische Union müssen die Lage sehr ernst nehmen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger, noch am Donnerstag in Hamburg. Es müsse sichergestellt werden, „dass die zivile Handelsschifffahrt und insbesondere die Seeleute auf unseren Handelsschiffen nicht in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, den die Huthis als Grund für die Angriffe nennen, hineingezogen werden“. Die deutsche Handelsflotte ist mit ihren gut 1800 Schiffen die siebtgrößte unter den großen Handelsflotten der Welt.