Rückkehr der Hamster-Käufer? Diese Grafiken zeigen, welche Waren gerade besonders begehrt sind

Diesen Trend sahen die Discounter bereits in der vergangenen Woche, wie sie auf Nachfrage der WirtschaftsWoche angaben: „Aktuell verzeichnen wir in unseren Filialen erstmals wieder einen leichten Anstieg der Nachfrage nach vereinzelten Produkten, darunter auch Toilettenpapier“, bestätigte Aldi Süd. Und aus den Reihen des Konkurrenten Lidl hieß es: „In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir vereinzelt eine leicht erhöhte Nachfrage in unserem Hygienesortiment. Auf eine Veränderung der Sachlage sind wir jedoch gut vorbereitet und können durch angepasste Maßnahmen schnell reagieren, um die Filialen mit ausreichend Ware zu versorgen.“ Die Handelsketten Kaufland, dm oder Rewe bestätigten den Trend gegenüber der WirtschaftsWoche in der vergangenen Woche allerdings nicht. Es gebe „nichts Neues von der Verkaufsfront“, hieß es bei der Supermarktkette Rewe. „Der Abverkauf bei Toilettenpapier“ sei auf dem exakt gleichen Niveau wie in der Vorwoche. Auch die Drogeriekette dm sah „keine Anzeichen für Bevorratungseinkäufe“ und Kaufland vermeldete „derzeit keine Hamsterkäufe“.



Klar ist: Ein Ansturm auf die Regale wie im Frühjahr – der zu Konsum-Ausschlägen führte, wie sie in der Grafik unten zu erkennen sind – hat sich bislang nicht wiederholt. „Das Raumschiff ist gelandet“, die Erde habe den Lebensmittel-Einzelhandel (LEH) wieder, formulierten es jüngst bereits die Marktforscher der GfK. Von einem Panik-Modus wie im Frühjahr sind die Kunden in den Supermärkten demnach weit entfernt.