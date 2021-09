Rückrufaktionen Hasch-Kekse beim Discounter, Desinfektionsmittel im Speiseeis

Experten sehen zudem die Globalisierung der Lieferketten und die Kontrolle der Rohstoffe durch Sublieferanten als Treiber der Entwicklung. Dies zeigt sich auch bei der jüngsten Welle von Rückrufen, die Produkte wie Eis, Nudeln und Müsli-Riegel betrafen. In den Produkten war die als Stabilisator und Verdickungsmittel eingesetzte Zutat Johannisbrotkernmehl enthalten. In Importen hatten Behörden Rückstände des krebserregenden Desinfektionsmittels Ethylenoxid gefunden. Wie genau das Mittel in die Lebensmittelkette kam, ist bis dato ungeklärt. In der Branche wird auf Lieferanten aus der Türkei verwiesen, die jedoch ebenfalls mit Zwischenhändlern und mit verschiedenen Produktions- und Erntebetrieben zusammenarbeiten. Auf welcher Stufe die Verunreinigung erfolgte, ist bislang offen.



