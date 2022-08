Rückzug aus Russland: Stars statt Starbucks: Kopie der Kaffee-Kette eröffnet in Russland

Der russische Rapper Timati und sein Geschäftspartner Anton Pinsky sind bei Stars Coffee in ihrer Nachahmung des Originals noch einen Schritt weiter gegangen: der englische Name, das ähnliche Logo. Sie kündigten bei einer Pressekonferenz an, alle früheren Starbucks-Filialen unter der neuen Marke wiederzueröffnen und das Geschäft sogar auszubauen. Seit der Eröffnung des ersten Ladens in Russland 2007 hatte Starbucks rund 130 Filialen dort eröffnet.