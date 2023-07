Russischer Angriffskrieg Russland stellt Beteiligungen von Danone und Carlsberg unter Zwangsverwaltung

Die Baltika-Gruppe, an der Carlsberg zuletzt einen Anteil von 27 Prozent hielt, braute zuletzt in Lizenz auch ausländische Marken wie Warsteiner, Holsten oder Tuborg. Carlsberg hatte im Juni die Abgabe des Aktienpakets an einen ungenannten Käufer bekannt gegeben, wofür aber Genehmigungen erforderlich seien. Danone hatte im Oktober einen Rückzug aus Russland angekündigt, was zu Abschreibungen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro führen könne. Von Danone und Carlsberg waren am Sonntag zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten.