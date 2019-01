Russischer Discounter Torgservis Billiger als Aldi und Lidl

Ähnliche Formate sind im Bereich Non-Food mit bereits über 100 Action-Filialen oder im Baumarkt-Segment mit dem „Sonderpreisbaumarkt“ mit über 230 Märkten in Deutschland zu finden. Während Sonderpreisbaumarkt erfolgreich die durch die Praktiker-Pleite entstandene Nische genutzt hat, setzt Action auf ständig wechselnde Sortimente in Form von günstiger Postenware. Zwei Drittel des mehr als 6000 Produkte umfassenden Sortiments ändern sich ständig, jede Woche werden 150 neue Artikel, darunter auch viele Markenartikel, präsentiert.



Gegenwehr garantiert!



Bequem wird es in dieser Nische für das sibirische Unternehmen indes nicht. Denn im hart umkämpften LEH ist sie nicht sonderlich groß. Außerdem haben sich schon ganz andere Kaliber am deutschen Handel die Zähne ausgebissen, etwa Walmart oder Ahold Delhaize. Hohe Hürden wie die enormen Einkaufsvolumina, das dichte Filialnetz inklusive hochmoderner Logistikzentren sowie der hohe Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der deutschen Discounter warten auf die russischen Markteroberer. Zahlreiche Branchenexperten schätzen die Erfolgsaussichten eines Harddiscounters, der sich langfristig preislich unterhalb der hiesigen Discounter positionieren will, als sehr gering.



Die deutschen Handelskonzerne werden mit strategischen Preisanpassungen reagieren, um den neuen Marktteilnehmer ertragsseitig verhungern zu lassen oder zumindest seinen Spielraum sehr klein zu halten. Das Ergebnis? Bleibt mit Spannung abzuwarten.