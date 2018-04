Sainsbury's und Asda: Britische Supermarktketten verbünden sich

LondonDie britischen Supermarktketten Sainsbury's und Asda schließen sich zusammen. Die Asda-Mutter Walmart erhalte knapp 3 Milliarden britische Pfund (rund 3,4 Milliarden Euro) und 42 Prozent des Kapitals des neuen Unternehmens, teilte Sainsbury am Montag in London mit. Asda würde so mit bis zu 7,3 Milliarden Pfund bewertet.