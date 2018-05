Sainsbury's scheint mit der Fusion einen guten Deal gemacht zu haben, zumindest in den Augen vieler Anleger. Nach Bekanntwerden der konkreten Fusionspläne stieg die Aktie des Unternehmens zur Eröffnung in London um gut 21 Prozent - der größte Kurssprung seit 18 Jahren. Tesco und Morrison Supermarkets verloren jeweils ein gutes Prozent. Vor allem der bisherige Marktführer gerät nun unter Druck, glaubt Martin Fassnacht, seit 2003 Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar: „Den Status als Marktführer dürfte Tesco gerade im Lebensmittelberreich an die Fusion aus Sainsbury’s und Asda verlieren.“