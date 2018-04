Sainsbury’s und Asda: Eine Supermarkt-Hochzeit – aus Angst vor Aldi

In den drei Monaten bis Ende Februar erhöhten die beiden deutschen Discounter ihren Umsatz in Großbritannien um 13 Prozent – weit über dem Durchschnitt. Aldi UK will bis 2022 tausend neue Märkte eröffnen, davon 70 in diesem Jahr. Lidl verstärkt seine Präsenz dieses Jahr um 50 neue Läden. Besonders die Billigmarke Asda leidet unter der Konkurrenz, ihr Umsatz geht seit Jahren zurück.