Saks Fifth Avenue: E-Commerce-Einheit von Saks will für sechs Milliarden Dollar an die Börse

Das E-Commerce-Geschäft des Luxuskaufhauses Saks Fifth Avenue will einem Medienbericht zufolge den Sprung auf das Börsenparkett wagen. Saks strebe eine Bewertung von sechs Milliarden Dollar an, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Zeitungsbericht zufolge führe das Unternehmen in dieser Woche Gespräche mit potenziellen Emissionsbanken für den Börsengang, der in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erfolgen könnte.