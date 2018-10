Sanierungsgutachten Gerry Weber muss weiterhin Stellen abbauen

Weber teilte nun mit, die von dem Damenmodekonzern bereits vorgeschlagenen wie auch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz bestätigten Restrukturierungen knüpften an das bereits laufende Sparprogramm an. Sie würden zum Teil aber erheblich darüber hinaus gehen. Gegenwärtig befinde sich die Firma in „konstruktiven Gesprächen mit ihren Finanzierungspartnern, um die Finanzierung des Konzerns zu sichern.“