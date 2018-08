Sardinen statt Kabeljau: Klimawandel schadet der deutschen Seefischerei

Stark rückläufig sind insbesondere die deutschen Fangmengen beim Kabeljau. Zwar würden stattdessen südländische Arten vermehrt in der Nordsee auftreten, wozu „aktuell Meerbarben, Wolfsbarsche, Sardinen und Sardellen zählen“, so das Ministerium. Diese könnten aber nicht die Fangeinbußen bei den angestammten Fischarten ausgleichen. Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Fischerei in Rostock sagte dem Magazin: „Die deutsche Fischerei zählt zu den Verlierern der Erderwärmung.“



