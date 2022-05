Saunakönig Klafs „Für Luxussaunas gibt es so gut wie keine Preisgrenze“

Wie hat sich die Nachfrage in Corona-Zeiten verändert?

Gerade am Anfang der Pandemie mussten viele öffentliche Bäder und Saunas zeitweise schließen, die Menschen wollten aber nicht auf ihren Saunabesuch verzichten und haben ganz bewusst nach einer Alternative gesucht. Auf der anderen Seite sind die Aufträge von gewerblichen Kunden wie Hotels in der Corona-Zeit stark zurückgegangen. Insgesamt war der Boom im Privatkundenbereich aber so stark, dass der Umsatz in den vergangenen beiden Jahren deutlich gestiegen ist – und das sowohl im Einstiegsbereich als auch im höherpreisigen Segment.