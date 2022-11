Schickedanz, Berggruen, Benko, HBC: Der Friedhof der Warenhausinvestoren

Madeleine Schickedanz ließ die Männer an der Spitze ihres Konzerns gewähren. Sie verschmolzen den Versandhändler zunächst mit dem Warenhausriesen Karstadt. Später vertraute sie zu lange auf Berater und glaubte den Versprechungen der Privatbank Sal. Oppenheim und des Managers Thomas Middelhoff. Schickedanz kaufte teilweise auf Kredit Aktienpakete des in Arcandor umfirmierten KarstadtQuelle-Konzerns. Als der 2009 in die Pleite rutscht, verliert Schickedanz einen Großteil ihres Vermögens. Quelle wird abgewickelt, Karstadt überlebt, wenn auch deutlich verkleinert.