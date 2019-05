Schicksalstage für Supermarktkette Investoren pokern um Real

Das Konsortium um X+Bricks habe zuletzt eine Summe knapp unter den 900 Millionen Euro geboten, mit denen die Real-Immobilien in den Büchern der Metro stehen, berichtete das „Handelsblatt“. X+Bricks hatte sich unter anderem mit dem zur Schwarz-Gruppe gehörenden Einzelhändler Kaufland verbündet. Kaufland hatte ein Auge auf mindestens 100 Real-Märkte geworfen. Aber auch andere Händler könnten Real-Märkte übernehmen und damit einen Großteil der Arbeitsplätze sichern. Das Konsortium rund um Redos will nach früheren Angaben Real im Kern erhalten, einzelne Märkte würden aber abgegeben. Bei der Weitergabe von Real-Märkten hätte das Bundeskartellamt aber ein gewichtiges Wort mitzureden. Die Bonner Wettbewerbshüter verfolgen Transaktionen im Einzelhandel mit Argusaugen, weil sie eine weitere Konzentration in der Branche fürchten.