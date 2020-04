Schiedsverfahren für Flugzeugbauer: Vertrag verbietet Boeing Absage von Embraer-Übernahme wegen Pandemie

Angesichts des Wegbruchs der Flugzeug-Nachfrage in der Coronakrise kündigte Boeing am Mittwoch die Streichung von etwa jeder zehnten der 160.000 Stellen an. Der US-Konzern schreibt rote Zahlen und schnürt Insidern zufolge ein Finanzierungspaket mit Anleihen, das mehr als zehn Milliarden Dollar umfassen könnte. Grenzschließungen und Reisewarnungen haben den Verkehr in der Luft weltweit fast zum Erliegen gebracht. Fluggesellschaften kämpfen gegen die Pleite und haben Flugzeuge ausgemustert. Neue Bestellungen werden verschoben oder storniert. Zu dem Vertrag wollten sich weder Boeing noch Embraer äußern.