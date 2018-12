 Schienenverkehr: Bahn-Aufsichtsrat erwartet bis Sommer Konzept für Milliarden-Loch

Bereits zur Aufsichtsratssitzung im Frühjahr muss Lutz dagegen Vorschläge machen, damit die Verschuldung im Jahr 2019 trotz sinkender Gewinne nur leicht steigt. Die Vertreter des Bundes im Gremium hatten den Vorstand des Staatskonzerns zuvor in einer Erklärung aufgefordert, Pläne zu entwickeln, um „die Haushaltsbelastung zurückzuführen“. Die Bahn will aber vom Bund bis 2023 zur Sanierung des Schienen-Netzes gut sieben Milliarden Euro zusätzlich und ist darüber in Verhandlungen mit dem Eigentümer.