Schienenverkehr Bahn-Logistik-Sparte Schenker bekommt drei neue Vorstände

Schenker ist im Bahn-Konzern ein zuverlässiger Gewinn-Lieferant, erzielt aber nicht die Gewinnspannen von Kühne + Nagel. Da die Sparte den Großteil ihrer Geschäfte im Ausland macht, flammt in der Politik immer wieder die Diskussion auf, ob sich der Staatskonzern nicht von der Sparte trennen und die Erlöse in die Sanierung der Bahn in Deutschland stecken sollte.