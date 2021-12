Schienenverkehr: Bahn stellt 2021 22.000 neue Mitarbeiter ein – Kritik am Baustellen-Management

„Nie zuvor war der Marktanteil des Lkw am Güterverkehr so hoch“, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. „Der Güterverkehr in Deutschland steuert in die völlig falsche Richtung.“ Die neue Ampelkoalition hat sich einen Marktanteil von 25 Prozent bis 2030 zum Ziel gesetzt.