Schifffahrt: Deutsche Reeder fordern EU-Beitrag zur Deeskalation im Persischen Golf

Berlin Die deutschen Reeder fordern die EU-Staaten auf, zur Entspannung der Lage im Persischen Golf beizutragen. „Die Angriffe auf Schiffe rühren am Nerv der gesamten zivilen Handelsschifffahrt, der freien und sicheren Nutzung der Seewege“, sagte das geschäftsführende Präsidiumsmitglied beim Verband Deutscher Reeder (VDR), Ralf Nagel, der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht. Freie Seewege seien völkerrechtlich auch durch den Iran garantiert worden. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssten alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Lage zu deeskalieren, damit die freie Passage durch die Straße von Hormus wieder sicher sei. Dazu könne auch ein europäischer Militäreinsatz gehören. Schiffe und Seeleute dürften nicht zur Geisel in einem weltpolitischen Konflikt werden, sagte Nagel.