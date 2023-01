Zur Unglücksursache war nichts bekannt. In der Region herrschte jedoch am Sonntag schlechtes Wetter. Leth Agencies zufolge steckte die „Glory“ in der Nähe der Stadt Kantara in der Provinz Ismailia fest. Von der Nachrichtenagentur AP analysierte Satellitendaten zeigten, dass die „Glory“ in einem einspurigen Abschnitt des Kanals südlich von Port Said lag.