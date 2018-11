Schifffahrt Hamburger Hafen könnte vom Handelskrieg profitieren

In Summe bietet das Potenzial für „moderates Wachstum im Hamburger Hafen“, so Titzrath. Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne: Bis 2025 soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 300 Millionen Euro steigen, fast doppelt so viel wie in 2017. Zukäufe seien dafür nicht zwingend nötig, auch wenn das Unternehmen die Augen offen halte, so die Managerin.