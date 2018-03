Schlacht der Discounter: Wie Aldi in den USA Lidl ausbremst

Lidl hat auch überraschend angekündigt, dass der Händler erstmals einen Markt in einem US-Shoppingcenter eröffnen wird. Die Filiale in der im Umbau befindlichen Staten Island Mall in New York City soll 2019 eröffnet werden. Ganz nach den neuen Kriterien hat der Händler dort Nachbarn wie Macy’s oder JC Penney. Und die Mall zieht schätzungsweise rund 12 Millionen Besucher pro Jahr an. Doch in einem ist dieser Deal wieder besonders: Mit einer Fläche von fast 3400 Quadratmetern wird es einer der größten Lidl in den USA werden.