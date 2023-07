Schlichterspruch: Bahn-Schlichtung schlägt Lohn-Mindesterhöhung um 410 Euro vor

Dies teilten die Schlichter, der frühere Innenminister Thomas de Maiziere und die Arbeitsrechts-Expertin Heide Pfarr, am Mittwoch in Potsdam nach zehntägigen Vermittlungsgesprächen zwischen den Tarifparteien mit. Beide Tarifparteien wollten ihren jeweiligen Gremien die Annahme des Schlichterspruchs empfehlen. „Beide Seiten müssen mit der Annahme des Kompromisses Kröten schlucken“, sagte de Maiziere. „Das liegt in der Natur des Kompromisses.“