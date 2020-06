Schließung von Karstadt-Kaufhof-Filialen „Bürgermeister, vereinigt Euch!“

WirtschaftsWoche: Herr Feser, in mindestens 47 deutschen Städten schließt Galeria Karstadt Kaufhof nun Warenhäuser. Drohen diesen Kommunen nun Shopping-Ruinen in bester Lage wie sie noch viele Jahre nach der Hertie-Pleite in 34 deutschen Städten standen?

Feser: Das hängt sicher vom Einzelfall ab, von den Eigentumsverhältnissen etwa und vielem mehr. Aber die Städte sitzen alle in einem Boot. Sie müssen attraktive Angebote machen, damit aus ihren Einkaufsstraßen nicht Geisterstädte werden. Für eine Kommune ist es ein Desaster, wenn ein Warenhaus mit seiner bisherigen Magnetwirkung schließt. Eine Hängepartie bei der Nachnutzung von Gebäude und Grundstück würde die Entwicklung lähmen. Und das ausgerechnet jetzt, wo es nach dem Corona-Lockdown darum gehen muss, die Menschen wieder in die Städte zu holen.