Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof Das große Schutzschirm-Missverständnis

Nur vor diesem Hintergrund lässt sich auch verstehen, warum der vorläufige Sachwalter Frank Kebekus die Schließungen von 62 Häusern nicht als Kahlschlag verstanden wissen will. Hätten das Galeria-Management und Eigentümer Signa von Anfang an klarer kommuniziert, wäre die Erwartungshaltung eine andere gewesen. Dann wären jetzt womöglich nicht die 62 Schließungsfilialen die Nachricht, sondern die mehr als hundert Häuser, in denen das Geschäft weiterläuft.