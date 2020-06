Schließungspläne Vermieter ECE will Gespräch mit Karstadt Kaufhof trotz Schließungsplänen fortsetzen

12 der 172 Standorte des Konzerns befinden sich, oftmals schon seit Jahrzehnten, in verschiedenen von der ECE betriebenen Shopping-Centern und seien zu einem großen Teil von den Schließungsplänen betroffen. „Wir haben in den letzten Wochen mit viel Engagement und großem Einsatz zwischen Galeria Karstadt Kaufhof und den Eigentümern unserer Center vermittelt und sehr weitreichende Lösungsangebote erarbeitet, um Standortschließungen in unseren Centern zu vermeiden und die Arbeitsplätze in den Filialen zu erhalten“, sagte Friedlein.