Schnee liegt meterdick: Keine neue Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub

Im Winter 2017/2018 hat es in Teilen der Alpen aber so viel geschneit, dass die Schneeschmelze einige Wochen länger dauert. In der Region, in der Haub wahrscheinlich verunglückte, wird das ganze Jahr über Ski gefahren. Nach Haubs Verschwinden hatte dessen jüngerer Bruder Christian in der Unternehmensgruppe die alleinige Geschäftsführung übernommen.