Schokoladenfabrik: Verunreinigte Barry-Callebaut-Schokolade gelangte nicht in Verkauf

Die mit Salmonellen verunreinigte Schokolade aus der belgischen Fabrik von Barry Callebaut ist nicht in den Verkauf gekommen. „Gestützt auf die interne Untersuchung bestätigt Barry Callebaut, dass keine Schokoladenprodukte aus der Salmonellen-positiven Produktionscharge in Wieze, Belgien, in die Einzelhandelskette kam“, teilte der Schweizer Kakaohersteller am Freitag mit.