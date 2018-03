Schokoladenhersteller Hachez will Produktion nach Polen verlagern

01. März 2018 , aktualisiert 01. März 2018, 12:03 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Schokoladenhersteller Hachez will künftig in Polen produzieren, was rund 250 Jobs gefährdet. Die Gewerkschaft droht mit Widerstand.