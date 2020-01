Schokoladenhersteller Umsatz bei Ritter Sport geht trotz starken Auslandsgeschäfts zurück

Der Anteil des Umsatzes, den Ritter Sport im Ausland erzielt, stieg 2019 von 42 auf 48 Prozent. Vor allem in Russland konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben deutlich mehr verkaufen. Auch das europäische Ausland, die USA und Asien entwickelten sich positiv, hieß es. In Deutschland, den Angaben zufolge ein hart umkämpfter und von Marketingaktionen getriebener Markt, büßte Ritter Sport dagegen Marktanteile ein. Statt auf viele direkt absatzfördernde Aktionen habe man vermehrt auf Investitionen in die Marke gesetzt, hieß es.