Schon wieder leere Regale? Kraft Heinz und Edeka streiten offenbar über Preise

Am Ende der vorangegangen Preiskämpfe gaben die Hersteller unter Edekas Druck nach: Mit Nestlé einigte sich Edeka auf günstigere Preise. Und auch die Produkte von Mars kehren zurzeit wieder in die Supermärkte zurück. Doch bei dem Streit mit Kraft Heinz sieht es nun wohl etwas anders aus: Denn laut dem Bericht der „LZ“ lässt nicht Edeka seine Macht spielen, um den Hersteller zu günstigen Preisen zu zwingen. Vielmehr soll Kraft Heinz die Lieferbeziehungen beendet haben, weil Edeka eine Preiserhöhung nicht akzeptieren wollte. In den vorangegangenen Konflikten hatte Edeka Produkte von Nestlé, Mars und Red Bull ausgelistet.