Schuhkonzern: Deichmann strebt in den Nahen Osten

Europas größter Schuhhändler Deichmann will in neue Länder expandieren. „So wie wir in der Vergangenheit von Österreich aus in ganz Mittel- und Südosteuropa gewachsen sind, wollen wir aus der Türkei heraus in den Nahen Osten und die arabische Welt expandieren“, kündigte Unternehmenschef Heinrich Deichmann im Interview mit der WirtschaftsWoche an.