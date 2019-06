Schulte Group Das ist die deutsche Reederei, deren Tanker angegriffen wurde

Das Gebäude ist schmucklos, die Aussicht dafür standesgemäß. Direkt gegenüber den Landungsbrücken im Hamburger Hafen hat die Reederei Schulte Group ihren Sitz. Das Familienunternehmen gilt als verschwiegen, wie so oft in den hanseatischen Kaufmannskreisen. 1883 wurde das Unternehmen in Papenburg gegründet. „Die Schulte Familie weiß, was es bedeutet, Schiffe zu besitzen und zu betreiben: Das steckt in unserem Blut“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens.