Schutzschirm-Insolvenz Käthe Wohlfahrt kann weitermachen

Die Pandemie traf Käthe Wohlfahrt mit voller Wucht. Wegen des Lockdowns waren nicht wie in den Vorjahren Tausende Besucher in die Glitzerwelten des Familienunternehmens geströmt, um die Advents- und Weihnachtsartikel zu kaufen, mit denen die Firma handelt. Auch Weihnachtsmärkte und eigene Filialen fielen für den Verkauf von Krippenfiguren, Baumschmuck und Nussknackern 2020 aus. Die Folge: Drei Tage vor Heiligabend startete Käthe Wohlfahrt in ein Schutzschirminsolvenzverfahren. Doch schon bald könnte das Unternehmen das Verfahren wieder hinter sich lassen. Die Gläubiger haben heute dem Insolvenzplan zugestimmt und damit den Weg geebnet für den Fortbestand der Traditionsfirma.